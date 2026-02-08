Глава «Ауди» Бинотто: плохое топливо может стоить 0,4-0,5 секунды с круга

Глава проекта «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто заявил, что разработка эффективного экологичного топлива для нового регламента 2026 года может дать команде преимущество до полусекунды за круг.

«Топливо напрямую влияет на производительность двигателя. Разница между хорошим и плохим топливом может стоить 10–15 кВт — около 15 л.с. С точки зрения времени круга это может вылиться в потерю четырёх десятых, а то и полсекунды.

Здесь речь не о каких-то десятых или сотых секунды. Если команда серьёзно ошибётся в разработке топлива или не уделит этому достаточного внимания, она может потерять до четырёх десятых только из-за горючего», — заявил Бинотто в интервью для YouTube-канала Terruzzi Racconta.

Он ожидает, что в начале новой эры различия между командами увеличатся как в аэродинамике и шасси, так и в силовых установках, но затем постепенно начнётся конвергенция.