«Априлья» признала «Дукати» ориентиром после тестов MotoGP в Сепанге

Генеральный директор «Априльи» Массимо Ривола считает, что команда подходит к сезону MotoGP-2026 вблизи «Дукати», которая по итогам первых предсезонных тестов остаётся главным ориентиром чемпионата. После трёх дней заездов в Сепанге он отметил прогресс нового мотоцикла RS-GP, однако признал, что «Дукати» также сделала шаг вперёд и по-прежнему задаёт темп.

«Я доволен тем, что мотоцикл 2026 года лучше версии 2025-го. Это подтверждает, что в Ноале умеют не только строить хорошие байки, но и стабильно улучшать их из года в год. Но мы можем работать только над собой, а не над соперниками.

Мы увидели, что почти все стали быстрее. «Хонда» выглядела очень сильно, «Дукати» снова стала ориентиром, KTM тоже прибавила по сравнению с прошлым годом. Думаю, чемпионат получится интересным — с лидером, которым по-прежнему остаётся «Дукати». А мы будем держаться в слипстриме», — приводит слова Риволы издание Motorsport.