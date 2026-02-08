Пиастри: возможно, у нас будет немного больше свободы в управлении болидом

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что фундаментальные изменения в аэродинамике Формулы-1 в сезоне-2026 создадут для гонщиков новые возможности и больше свободы в управлении машиной.

«Для меня разница с прошлогодними болидами с граунд-эффектом довольно существенна. Тогда ты создавал огромную прижимную силу, когда машина была предельно низко к земле, так что на высокой скорости прирост аэродинамики был почти экспоненциальным. В этом же году мы возвращаемся к более традиционной аэродинамике кузова, её поведение несколько иное.

Характеристики болида будут заметно отличаться. Машины с граунд-эффектом требовали очень специфичной манеры пилотирования, особенно на входе в повороты. Возможно, в этом году у нас будет немного больше свободы для управления этим процессом.

Пока, конечно, мы провели только три дня тестов, но определённо ощущаются довольно фундаментальные отличия в поведении машины», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.