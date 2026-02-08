Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри: возможно, у нас будет немного больше свободы в управлении болидом

Пиастри: возможно, у нас будет немного больше свободы в управлении болидом
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что фундаментальные изменения в аэродинамике Формулы-1 в сезоне-2026 создадут для гонщиков новые возможности и больше свободы в управлении машиной.

«Для меня разница с прошлогодними болидами с граунд-эффектом довольно существенна. Тогда ты создавал огромную прижимную силу, когда машина была предельно низко к земле, так что на высокой скорости прирост аэродинамики был почти экспоненциальным. В этом же году мы возвращаемся к более традиционной аэродинамике кузова, её поведение несколько иное.

Характеристики болида будут заметно отличаться. Машины с граунд-эффектом требовали очень специфичной манеры пилотирования, особенно на входе в повороты. Возможно, в этом году у нас будет немного больше свободы для управления этим процессом.

Пока, конечно, мы провели только три дня тестов, но определённо ощущаются довольно фундаментальные отличия в поведении машины», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.

Материалы по теме
«Всё будет меняться от трассы к трассе». Пиастри — о новых болидах Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android