Хорнер рассказал, как его жена заставила кандидата на работу петь иранские песни о любви

Комментарии

Экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился забавной историей о своей жене, певице Джерри Холлиуэлл, которая во время собеседования с кандидатом на работу принесла гитару и попросила его спеть.

«Помню, что в период COVID я проводил собеседования с людьми для нового двигательного проекта, который сейчас стоит в машине «Ред Булл». Был один парень, которого я очень хотел заполучить. В общем, жена зашла с чашкой кофе, видел, что он был удивлён, Джинджер Спайс приносит нам кофе.

В любом случае он сказал: «О, я музыкант». Она спросила: «А чем занимаетесь?» И он ответил: «Играю на гитаре». Тогда она появилась через пять минут с гитарой и сказала: «Сыграйте мне». Так что этот парень пришёл на собеседование и в итоге пел иранские песни о любви. Джерри слушала, как он поёт.

А на следующий день он подписал контракт с «Мерседесом», — рассказал Хорнер в подкасте The Christian O’Connell Show.

