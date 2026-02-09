Скидки
В «Кадиллаке» ответили на иск режиссёра Майкла Бэя

В «Кадиллаке» ответили на иск режиссёра Майкла Бэя
Комментарии

Команда «Кадиллак» ответила на многомиллионный иск режиссёра Майкла Бэя, заявив, что восхищается его творческим гением, но сотрудничество не состоялось из-за невозможности уложиться в сроки.

«Майкл Бэй — гений кинематографа, и мы обсуждали с ним возможность стать режиссёром нашей рекламы для Супербоула. Однако после двух встреч стало ясно, что он не укладывается в наши сроки, в итоге сотрудничество не сложилось.

Непонятно, почему он сейчас поднимает этот вопрос, ведь концепция и креатив были уже готовы, а мы рассматривали его исключительно как режиссёра. Также странно, что этот спор возникает сейчас, учитывая, что реклама ещё даже не вышла в эфир.

Мы уверены, что ситуация будет разрешена должным образом. Несмотря ни на что, мы по-прежнему восхищаемся творческим гением Майкла Бэя и будем рады возможности поработать с ним в будущем», — сказано в заявлении команды, которое опубликовал у себя на странице в социальной сети Х журналист Адам Штерн.

