Квят опубликовал фото с эмблемой «Ламборгини» перед анонсом гоночной программы на 2026 год

Российский автогонщик и бывший пилот Формулы-1 и WEC Даниил Квят опубликовал в социальных сетях зарисовку с собой и эмблемой «Ламборгини», добавив обратный отсчёт со скорым анонсом гоночной программы на сезон 2026 года.

Фото: Из социальных сетей Даниила Квята

Даниилу Квяту 31 год. В 2014 году россиянин дебютировал в Формуле-1 за команду «Торо Россо». Сезон-2015 провёл в составе «Ред Булл», сменив четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, однако уже в 2016 году вернулся в «Торо Россо», где соревновался ещё четыре года.

В октябре прошлого года Квят в экипаже со швейцарским пилотом Эдоардо Мортарой и Роменом Грожаном на «Ламборгини» занял четвёртое место в гонке на выносливость «Малый Ле-Ман». Пока неизвестно, где продолжит карьеру россиянин — «Ламборгини» покинула чемпионат мира по гонкам на выносливость.