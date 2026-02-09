Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Кадиллак» показал свой дебютный болид во время Супербоула

«Кадиллак» показал свой дебютный болид во время Супербоула
Комментарии

11-я команда «Формулы-1» — «Кадиллак» — представила свою ливрею на презентации в Нью-Йорке.

Показ ливреи состоялся в ночь на 9 февраля во время финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США по американскому футболу — Супербоула. Звание чемпиона между собой определяют коллективы «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс».

Фото: Соцсети «Кадиллака»

Фото: Соцсети «Кадиллака»

Фото: Соцсети «Кадиллака»

Сезон-2026 станет дебютным для американского коллектива в чемпионате мира.

Поставщиком силовых установок для команды станет «Феррари», а за рулём болидов «Кадиллака» в новом проекте выступят Серхио Перес и Валттери Боттас.

«Кадиллак» установил бокс на Таймс-сквер перед презентацией

Материалы по теме
В «Кадиллаке» ответили на иск режиссёра Майкла Бэя
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android