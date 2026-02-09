«Кадиллак» показал свой дебютный болид во время Супербоула

11-я команда «Формулы-1» — «Кадиллак» — представила свою ливрею на презентации в Нью-Йорке.

Показ ливреи состоялся в ночь на 9 февраля во время финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США по американскому футболу — Супербоула. Звание чемпиона между собой определяют коллективы «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс».

Фото: Соцсети «Кадиллака»

Фото: Соцсети «Кадиллака»

Фото: Соцсети «Кадиллака»

Сезон-2026 станет дебютным для американского коллектива в чемпионате мира.

Поставщиком силовых установок для команды станет «Феррари», а за рулём болидов «Кадиллака» в новом проекте выступят Серхио Перес и Валттери Боттас.

«Кадиллак» установил бокс на Таймс-сквер перед презентацией