Ролик «Кадиллака» к дебюту в Формуле-1, показанный во время Супербоула

Команда Формулы-1 «Кадиллак» представила ролик к показу дебютного болида Формулы-1.

Показ ливреи состоялся в ночь на 9 февраля во время финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) по американскому футболу между «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс».

Напомним, в сезоне-2026 «Кадиллак» представят вице-чемпионы мира – мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас.

Ранее в «Кадиллаке» ответили на иск режиссёра Майкла Бэя, обвинившего гоночную американскую команду в краже его идей для рекламы болида.

