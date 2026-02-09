«Такого команда Ф-1 ещё не делала». Глава «Кадиллака» — о презентации болида 2026 года

Глава «Кадиллака» Грэм Лоудон высоко оценил презентацию дебютного болида команды в Формуле-1, состоявшуюся в ночь на 9 февраля во время финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) между «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс».

«Я невероятно горд представить ливрею нашего болида Формулы-1 2026 года. Мы – команда, основанная на амбиции и лидерстве в инновациях, а также ценностях, которые мы продемонстрировали на презентации в рамках одного из самых культурно значимых спортивных событий в мире, и сделали это так, как ещё не делала команда Формулы-1», — приводит слова Лоудона пресс-служба «Кадиллака».