Даниил Квят примет участие в чемпионате SuperGT 2026 года

Даниил Квят примет участие в чемпионате SuperGT 2026 года
Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят объявил об участии в японской серии SuperGT в сезоне-2026, сообщает издание Motorsport. Россиянин выступит за команду JLOC на автомобиле Lamborghini Huracan GT3 Evo2.

«Как вы знаете, программа «Ламборгини» в WEC не сложилась, но мы всё равно захотели продолжить наше сотрудничество и поработать вместе в этом сезоне. Обсуждалось несколько вариантов, но лично я очень хотел выступить в Японии. Когда я узнал о возможности гоняться за JLOC, то решил, что это хороший шанс», — прокомментировал новость Квят.

Квят опубликовал фото с эмблемой «Ламборгини» перед анонсом гоночной программы на 2026 год

Даниил Квят провёл боксёрскую тренировку, показав комбинацию Бивола

