«Феррари» представила шлем Льюиса Хэмилтона для сезона-2026
Команда Формулы-1 «Феррари» представила шлем семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона для сезона-2026.

Фото: Ferrari F1 Team

Фото: Ferrari F1 Team

Фото: Ferrari F1 Team

Фото: Ferrari F1 Team

Льюису Хэмилтону 41 год. Британец дебютировал в Формуле-1 в 2007 году. Семь раз (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) становился чемпионом «Королевских гонок», является рекордсменом по этому показателю наряду с немцем Михаэлем Шумахером.

Хэмилтон стал пилотом «Феррари» в сезоне-2025, по итогам которого занял шестое место.

Ранее Хэмилтон высказался о настрое в «Феррари» перед сезоном-2026.

