Группа «Комната культуры» выступит на фестивале GARAGE FEST 2026

Рок-группа «Комната культуры» выступит на предстоящем автофестивале GARAGE FEST – 2026, который пройдёт 18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв».

Помимо концертов, посетителей GARAGE FEST Игора Драйв 2026 ждёт масштабная развлекательная программа: выставка классических и редких автомобилей от проекта «Автокультура», дефиле классических машин и шоу-заезды сверхмощных дрэгстеров и промодов, экскурсии в боксы и лекторий от экспертов «Автокультуры», зона активностей от партнёров фестиваля, обширный фуд-корт с разнообразной кухней, яркие фотозоны, зона отдыха для посетителей с детьми.

Не менее насыщенной будет и спортивная программа: марафон «1000 километров Игора Драйв» соберет лучших кольцевых пилотов страны; дрифтеры сразятся в эффектных парных заездах в рамках этапа RDS Open; представители лучших технических университетов страны продемонстрируют свои гоночные машины на Всероссийском инженерном соревновании «Формула Студент».