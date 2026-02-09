«Астон Мартин» представил комбинезоны пилотов на сезон-2026

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» представила гоночные комбинезоны пилотов на 2026 год. В предстоящем сезоне за британский коллектив будут выступать двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл.

Фото: Aston Martin F1 Team

Фото: Aston Martin F1 Team

Напомним, в сезоне-2025 «Астон Мартин» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Фернандо Алонсо занял 10-е место в личном зачёте пилотов, Лэнс Стролл расположился на 16-й строчке.

Ранее звёздный британский конструктор Эдриан Ньюи рассказал о своих задачах на посту руководителя «Астон Мартин».

