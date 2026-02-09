Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» представил комбинезоны пилотов на сезон-2026

«Астон Мартин» представил комбинезоны пилотов на сезон-2026
Комментарии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» представила гоночные комбинезоны пилотов на 2026 год. В предстоящем сезоне за британский коллектив будут выступать двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл.

Фото: Aston Martin F1 Team

Фото: Aston Martin F1 Team

Напомним, в сезоне-2025 «Астон Мартин» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Фернандо Алонсо занял 10-е место в личном зачёте пилотов, Лэнс Стролл расположился на 16-й строчке.

Ранее звёздный британский конструктор Эдриан Ньюи рассказал о своих задачах на посту руководителя «Астон Мартин».

Материалы по теме
Ньюи рассказал о своих задачах на посту руководителя «Астон Мартин»

Японский автоконцерн «Хонда» впервые запустил новый двигатель команды Формулы-1 «Астон Мартин»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android