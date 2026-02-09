Турнир по горнолыжному спуску на суперкарах NEED FOR TRIP пройдёт 15 февраля в Яхроме

15 февраля в Яхроме (Московская область) состоится соревнование по спуску на суперкарах по горнолыжному склону — NEED FOR TRIP Hill climb.

Фото: Пресс-служба NEED FOR TRIP Hill Climb

Помимо впечатлений от мощных автомобилей и высоких скоростей, зрителей ждут сеты THE DAWLESS, LAVBLAST и ЛАУД, а также развлекательная программа.

Соревнование состоится в формате драг-рейсинга. В квалификации примут участие 60 автомобилей, по её итогам 32 лучших пилота продолжат борьбу за победу в финальных заездах.

Для зрителей будут работать развлекательные зоны от партнёров, фуд-корт, выставка автомобилей и музыкальная программа c участием THE DAWLESS, LAVBLAST и ЛАУД.