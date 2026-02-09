В Ferrari назвали имя своего первого электромобиля и показали его руль

Компания Ferrari объявила, что первый электромобиль марки, который будет представлен в мае этого года, будет называться Luce, что на итальянском языке означает «Свет».

Кроме того, в Ferrari показали ключевые элементы интерфейса автомобиля, над дизайном которого работает студия LoveFrom Джони Айва и Марка Ньюсона. При этом изначальная концепция автомобиля прорабатывалась совместно с дизайнерами Ferrari под руководством Флавио Манцони.

Интерьер Ferrari Luce Фото: Ferrari

Сообщается также, что аппаратное и программное обеспечение машины создавались параллельно, чтобы обеспечить наиболее гармоничное взаимодействие физической архитектуры и программного обеспечения.

Кроме того, в Ferrari подчёркивают, что при создании интерьера автомобиля предпочтение было отдано физическим элементам управления, а не сенсорным панелям.

Приборная панель Ferrari Luce Фото: Ferrari

Рулевое колесо Ferrari Luce выполнено в трёхспицевой форме и вдохновлено использовавшимся в 1950-1960 годах рулём Nardi. Руль изготовлен из уникального алюминиевого сплава, состоит из 19 деталей и весит на 400 г меньше, чем стандартный руль Ferrari.

В салоне Ferrari Luce будут расположены три дисплея: приборная панель водителя и две панели управления. Графическое оформление циферблата, по словам создателей, вдохновлено дизайном приборов середины века и выделяется лаконичным обликом.

Панель управления Ferrari Luce Фото: Ferrari

Ранее в Ferrari раскрыли ряд технических подробностей автомобиля. Так, электромобиль будет оснащаться четырьмя электромоторами — по паре на каждой оси, а максимальная отдача силовой установки превысит 1000 л. с. Предполагается, что до 100 км/ч автомобиль будет разгоняться за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составит 310 км/ч.