Власти Вири-Шатийона обвинили «Рено» в отказе от обещаний по сохранению моторной базы Ф-1

Власти Вири-Шатийона обвинили «Рено» в отказе от обещаний по сохранению моторной базы Ф-1
Комментарии

Компания «Рено» столкнулась с волной критики во Франции из-за будущего своей исторической моторной базы в Вири-Шатийоне, где десятилетиями создавались двигатели Формулы-1.

Мэр города Жан-Мари Вилен заявил, что был «поражён», узнав о намерении концерна отказаться от ранее данных обязательств по сохранению и развитию предприятия. Эти обещания, по его словам, звучали в 2024 году — после официального объявления о прекращении заводской моторной программы «Рено» в Ф-1.

«Нас просто ввели в заблуждение. Они берут на себя обязательства, а затем отказываются от них», — приводит слова Вилена издание AFP.

По словам мэра, «Рено» планировал превратить Вири-Шатийон в инженерный центр компетенций, включая проекты по разработке водородных силовых установок. Теперь же, утверждает Вилен, ни один из этих проектов реализован не будет. Вопрос планируется обсудить на заседании производственного совета 12 февраля.

В «Альпин» отказались подтверждать или опровергать слова мэра, однако подтвердили, что встреча с представителями сотрудников действительно запланирована, не раскрывая её повестку.

