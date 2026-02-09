В «Астон Мартин» объявили о многолетнем партнёрстве с ИИ-компанией Cognition

Команда «Астон Мартин» объявила о заключении многолетнего партнёрского соглашения с компанией Cognition, специализирующейся на ИИ-агентах для автономной разработки программного обеспечения. Cognition получила статус глобального партнёра команды из Сильверстоуна.

«По мере того, как Формула-1 вступает в новую эру, мы рады приветствовать Cognition в качестве глобального партнёра. Компания работает нал передовой инновацией в сфере программной инженерии, и мы рассчитываем интегрировать их технологии в существующую инфраструктуру «Астон Мартин», — приводит слова управляющего директора по коммерческим вопросам команды Джефферсона Слэка пресс-служба команды.

Президент Cognition Расселл Каплан подчеркнул, что ценности автоспорта и разработки ПО во многом совпадают.

«На высшем уровне конкуренции побеждает качество инженерных решений. Гонки требуют надёжности, скорости и безупречного исполнения. Именно для таких условий мы и создаём свои технологии, поэтому партнёрство с «Астон Мартин» выглядит абсолютно естественным», — отметил Каплан.