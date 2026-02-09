«Макларен» представил ливрею MCL40 для сезона-2026 Формулы-1

Команда «Макларен» провела онлайн-презентацию и представила гоночную раскраску своего болида MCL40 для сезона Формулы-1 2026 года.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В сезоне-2026 «Макларен» будет защищать свой титул в Кубке конструкторов, а Ландо Норрис — чемпионский титул в личном зачёте. Напарником Норриса в четвёртый раз подряд станет Оскар Пиастри.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В рамках нового технического регламента команда останется клиентом «Мерседеса» в части силовых установок. Ранее в «Макларене» заявляли, что не планируют вносить крупные обновления в начале сезона, предпочитая сначала оценить, какая концепция окажется самой сильной.

Официальные предсезонные тесты Формулы-1 пройдут в Бахрейне 11-13 и 18-20 февраля, а первый Гран-при сезона состоится 6-8 марта в Австралии.