Появились официальные фотографии нового болида MCL40 на сезон-2026

Команда «Макларен» официально представила гоночную раскраску своего нового болида MCL40 для сезона Формулы-1 2026 года, сохранив папайевый цвет и продолжив чемпионскую традицию.

Фото: McLaren Racing

Релиз состоялся 9 февраля в Бахрейне. На презентации присутствовали генеральный директор команды Зак Браун, руководитель команды Андреа Стелла, пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри, а также технические специалисты.

Рендер болида Ландо Норриса Фото: McLaren Racing

Рендер болида Оскара Пиастри Фото: McLaren Racing

«Исторически, выиграв чемпионат, «Макларен» сохранил успешную ливрею на следующий сезон. После побед в Кубке конструкторов и чемпионате мира среди гонщиков в 2025 году ливрея 2026 года продолжает эту традицию, используя знаменитую папайевую палитру в сочетании с антрацитовым цветом и небольшими акцентами цвета морской волны», — говорится в пресс-релизе команды.