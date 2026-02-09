Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Появились официальные фотографии нового болида MCL40 на сезон-2026

Появились официальные фотографии нового болида MCL40 на сезон-2026
Комментарии

Команда «Макларен» официально представила гоночную раскраску своего нового болида MCL40 для сезона Формулы-1 2026 года, сохранив папайевый цвет и продолжив чемпионскую традицию.

Фото: McLaren Racing

Релиз состоялся 9 февраля в Бахрейне. На презентации присутствовали генеральный директор команды Зак Браун, руководитель команды Андреа Стелла, пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри, а также технические специалисты.

Рендер болида Ландо Норриса

Рендер болида Ландо Норриса

Фото: McLaren Racing

Рендер болида Ландо Норриса

Рендер болида Ландо Норриса

Фото: McLaren Racing

Рендер болида Оскара Пиастри

Рендер болида Оскара Пиастри

Фото: McLaren Racing

Рендер болида Оскара Пиастри

Рендер болида Оскара Пиастри

Фото: McLaren Racing

«Исторически, выиграв чемпионат, «Макларен» сохранил успешную ливрею на следующий сезон. После побед в Кубке конструкторов и чемпионате мира среди гонщиков в 2025 году ливрея 2026 года продолжает эту традицию, используя знаменитую папайевую палитру в сочетании с антрацитовым цветом и небольшими акцентами цвета морской волны», — говорится в пресс-релизе команды.

Материалы по теме
В «Макларене» назвали области нового регламента Формулы-1, позволяющие найти преимущество
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android