Норрис — о новой ливрее: рад гоняться в цветах, которые стали частью успеха в сезоне-2025

Действующий чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис заявил, что гордится возможностью продолжить выступать в чемпионских цветах и готов к новым вызовам.

«Здорово снова быть в Бахрейне, чтобы представить раскраску болида на этот сезон. Дизайн выглядит отлично, и я рад продолжать гоняться в цветах, которые стали частью нашего грандиозного успеха в прошлом году.

Было невероятно выиграть чемпионский титул с командой, с которой я находился с самого начала. Мы начинаем этот сезон в статусе чемпионов мира, и мне не терпится увидеть, чего мы сможем достичь в этой новой эре Формулы-1.

Огромное спасибо всем, кто принимал участие в проектировании и создании этого болида, чтобы мы достигли этой вехи. Отдельный привет всем фанатам, которые поддерживают нас неделю за неделей, и спасибо нашим партнёрам за их поддержку. Я готов к этому году и с нетерпением жду момента, когда снова окажусь на трассе, чтобы продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.