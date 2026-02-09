Зак Браун: все команды «Мерседеса» будут на стартовой решётке в Австралии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что не верит в сценарий, при котором команды, использующие силовые установки «Мерседеса», могут пропустить стартовый этап сезона-2026 в Австралии из-за технического спора.

«Я не могу представить, что команд на моторах «Мерседеса» не будет на стартовой решётке в Австралии. Мы не участвуем в тех переговорах, поэтому даже не знаем, что потребовалось бы для изменения правил с точки зрения силовой установки. Но все команды «Мерседеса» будут на стартовой решётке в Австралии.

Двигатель спроектирован и полностью соответствует правилам. В этом и заключается суть спорта — нет разницы с такими вещами, как двойные диффузоры, которые мы видели в прошлом и которые соответствовали правилам. Я не верю, что есть существенное преимущество, как это преподносится конкурентами, но, конечно, их задача — раздуть историю из любого предполагаемого преимущества.

Реальность такова, что двигатель полностью соответствует правилам. Он прошёл все тесты. И я считаю, что HPP [Mercedes High-Performance Powertrains] проделал хорошую работу», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.