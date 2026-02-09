Хорнер ведёт переговоры с экс-инвесторами «Макларена» о покупке доли в «Альпин» — Sky News

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ведёт переговоры с институциональными инвесторами, включая фонд MSP Sports Capital, ранее владевший долей в «Макларене», о покупке доли в команде Формулы-1 «Альпин».

Согласно информации Sky News, MSP Sports Capital предложил поддержать Хорнера в приобретении 24% акций команды, принадлежащих американскому фонду Otro Capital.

По данным инсайдеров, любая сделка, вероятно, будет оценивать «Альпин» в сумму от $ 2 млрд до $ 2,5 млрд, что подчёркивает растущую стоимость команд Формулы-1. Сам Хорнер в перспективе, вероятно, будет стремиться получить контрольный пакет, хотя готовность «Рено» отказаться от мажоритарной доли в команде неясна.

MSP Sports Capital отказался комментировать переговоры. Фонд ранее владел 15% акций «Макларена» и стал одним из бенефициаров осенней сделки 2025 года, в результате которой полные акционеры команды выкупили миноритарные доли, оценив «Макларен» примерно в $ 4,1 млрд.