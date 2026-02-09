Скидки
«Макларен» показал новые гоночные комбинезоны на сезон-2026 Формулы-1

Команда «Макларен» представила гоночные комбинезоны пилотов на сезон-2026, дизайн которых соответствует новой чемпионской ливрее болида MCL40.

Фото: McLaren Racing

Спереди комбинезон полностью папайевого цвета, а сзади — антрацитового. На спине крупно выделены номера пилотов — 1 (Ландо Норрис) и 81 (Оскар Пиастри) — в фирменных цветах команды. Эта цветовая схема следует традиции «Макларена» сохранять чемпионский облик после победного сезона.

Фото: McLaren Racing

Фото: McLaren Racing

В сезоне-2026 «Макларен» будет защищать свой титул в Кубке конструкторов, а Ландо Норрис — чемпионский титул в личном зачёте. Напарником Норриса в четвёртый раз подряд станет Оскар Пиастри.

