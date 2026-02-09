ФИА намерена решить спор вокруг степени сжатия двигателей до старта сезона-2026

Международная автомобильная федерация (ФИА) признала необходимость прояснить регламент по силовым установкам до начала сезона Формулы-1 2026 года.

«Инженеры очень умны и всегда ищут преимущество. Некоторые нашли способы потенциально увеличивать степень сжатия, когда двигатель работает в горячем режиме — именно это мы сейчас и обсуждаем.

Мы провели много времени с Яном [Моншо, техническим директором по монопостам], обсуждая, как решить эти проблемы, и наше намерение, конечно, — устранить их к началу сезона. Мы не хотим споров. Мы хотим, чтобы борьба шла на трассе, а не в суде или комнате стюардов. Именно это мы и пытаемся обеспечить.

С помощью этих регламентов мы изначально хотели привлечь новичков, и, думаю, мы в этом довольно преуспели. На данный момент у нас пять производителей силовых установок, и ещё один на пути. Если бы мы не внесли эти изменения, думаю, у нас их было бы, наверное, двое, и это было бы проблемой.

Поскольку все эти новички начинали с позиций, значительно отстающих от устоявшихся производителей, нам пришлось создать некоторые условия, которые позволили бы им вступить в спорт на равных, потому что в противном случае они бы слишком сильно отстали. Из-за бюджетного ограничения и других лимитов они вечно боролись бы, пытаясь догнать лидеров. Им и сейчас предстоит колоссально сложная задача, это непросто.

Именно поэтому частью условий для прихода этих команд стало также некоторое упрощение и снижение затрат, и степень сжатия была одним из таких элементов. Вот почему мы перешли от прежнего лимита 18:1 — который, честно говоря, почти не был ограничением, потому что его было едва ли возможно достичь — к 16:1, что является своего рода компромиссом.

Но это игра в цифры и статистику, и при введении новых правил невозможно избежать подобных областей для дискуссий. Так было всегда. Думаю, что изменилось вот что: мы полны решимости сделать этот чемпионат соревнованием лучших гонщиков, лучших инженеров и команд, но не чемпионатом по трактовке правил. Мы хотим, чтобы это был чемпионат инженерного мастерства и мастерства вождения, а не просто того, кто умнее интерпретирует регламент», — приводит слова директора ФИА по одноместным сериям Николаса Томбазиса издание RaceFans.