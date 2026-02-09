Скидки
«Уильямс» объявил о партнёрстве с испанским пивом Estrella Galicia

Команда «Уильямс» объявила о заключении многолетнего партнёрства с испанским пивным брендом Estrella Galicia 0,0, который станет официальным пивным партнёром команды в сезоне-2026.

«Это партнерство объединяет двух лидеров отрасли: британскую команду «Уильямс», семь раз становившуюся чемпионом мира среди пилотов и девять раз — среди конструкторов, и Estrella Galicia 0,0 — любимое испанское пиво с долгой историей поддержки инноваций и мастерства в спорте», — сказано в пресс-релизе «Уильямса».

Логотип бренда появится на гало и конце пластины заднего антикрыла болида FW48 Карлоса Сайнса и Алекса Албона, а также на шлемах и комбинезонах пилотов. Особые размещения на шлеме Сайнса подчеркнут поддержку испанца со стороны компании.

«С абсолютно новой машиной, новыми правилами и новой гонкой в Мадриде в этом сезоне у команды «Уильямс» будет много поводов отпраздновать с Estrella Galicia 0,0. Здорово, что они присоединяются к «Уильямсу» и будут поддерживать нас в этот захватывающий момент как для команды, так и для спорта», — приводит слова руководителя команды Джеймса Ваулза пресс-служба команды.

Пивной бренд также будет представлен в гостеприимстве команды на европейских этапах. Партнёрство начнётся со следующей недели на тестах в Бахрейне.

В «Астон Мартин» объявили о многолетнем партнёрстве с ИИ-компанией Cognition
