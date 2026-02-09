Скидки
«Астон Мартин» представил ливрею для сезона-2026, созданную под руководством Ньюи

«Астон Мартин» представил ливрею для сезона-2026, созданную под руководством Ньюи
Команда «Астон Мартин» завершила череду предсезонных презентаций, представив в Саудовской Аравии ливрею для сезона Формулы-1 2026 года для AMR26, первого автомобиля команды, созданного при непосредственном участии руководителя команды Эдриана Ньюи.

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

AMR26 станет первым автомобилем команды в новой эре технических регламентов Формулы-1 и первым – с эксклюзивными силовыми установками «Хонды». Болид в новой ливрее впервые выедет на трассу 11 февраля в Бахрейне на тестах.

Официальные предсезонные тесты Формулы-1 пройдут в Бахрейне 11-13 и 18-20 февраля, а первый Гран-при сезона состоится 6-8 марта в Австралии.

