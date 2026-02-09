Скидки
Энди Кауэлл покинет «Астон Мартин» в июне 2026 года — PlanetF1

Британский инженер Энди Кауэлл покинет команду «Астон Мартин» в середине текущего года. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Согласно данным источника, уход 56-летнего специалиста связан с изменениями в его должности и обязанностях, которые последовали после назначения Эдриана Ньюи на пост руководителя команды в конце 2025 года. Кауэлл, занимавший эту должность на протяжении прошлого года, был переведён на позицию директора по стратегии, что рассматривается как понижение и, как полагают, привело к напряжённости в отношениях.

Как указывает источник, между Кауэллом и Ньюи существовали разногласия по ряду ключевых вопросов, если учитывать разную специализацию инженеров: Кауэлл — эксперт по силовым установкам, а Ньюи — по аэродинамике и шасси.

Предполагается, что Энди останется в команде до июня 2026 года, чтобы завершить работу над переходом на двигатели «Хонды», после чего покинет коллектив.

