Трансляция презентации «Астон Мартин» сопровождается техническими сбоями

Презентация новой машины команды «Астон Мартин» AMR26, созданной при непосредственном участии руководителя команды Эдриана Ньюи, накануне первого дня предсезонных тестов в Бахрейне сопровождается техническими сбоями.

Мероприятие проходит в Международном центре культуры имени короля Абдулазиза в городе Дахран, Саудовская Аравия. Прямая трансляция началась с опозданием ориентировочно на 10 минут, а позже — оборвалась во время интервью с пилотами команды испанцем Фернандо Алонсо и канадцем Лэнсом Строллом.

AMR26 станет первым автомобилем команды в новой эре технических регламентов Формулы-1 и первым – с эксклюзивными силовыми установками «Хонды».

Спортивный портал «Чемпионат» ведёт тестовую онлайн-трансляцию мероприятия.

