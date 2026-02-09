Скидки
Эдриан Ньюи рассказал о создании новой машины «Астон Мартин» AMR26 на сезон-2026

Эдриан Ньюи рассказал о создании новой машины «Астон Мартин» AMR26 на сезон-2026
Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал о процессе создания новой машины AMR26.

«Я старался сделать всё, что мог, чтобы визуализировать то, как воздух будет обтекать машину. В данный момент у нас есть удивительные компьютерные инструменты, вычислительная гидродинамика, современная аэродинамическая труба. Они позволяют увидеть всё более точно.

Когда правила были опубликованы, мы сели их изучать, чтобы понять, какой вообще может быть философия машины. Затем мы обсуждали различные варианты с дизайнерами и специалистами по аэродинамике и выбрали наилучшие предложения. И мы согласились с выбранным направлением и с тех пор ему следуем. Какое решение в итоге окажется верным, покажет лишь время», — заявил Ньюи на презентации ливреи команды.

Презентация «Астон Мартин» пошла не по плану. Но обновлённая ливрея выглядит здорово
Live
Презентация «Астон Мартин» пошла не по плану. Но обновлённая ливрея выглядит здорово
