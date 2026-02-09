Скидки
Фернандо Алонсо — о предстоящем сезоне-2026 Ф-1: вторая половина чемпионата важнее

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о задачах команды на сезон-2026, который пройдёт по новому техническому регламенту.

«Для команды это очень важный момент. Мы впервые стали заводской командой, у нас новая база, новая аэродинамическая труба, с нами «Хонда». На фоне перемен в регламенте это очень важный момент для нас. И мы готовы работать неустанно, чтобы добиться успеха, который эта команда заслуживает. Сезон стартует в Австралии, это будет очень интересный уикенд, и важно, как ты начнёшь чемпионат.

Но мне кажется, что вторая половина чемпионата важнее. К этому моменту ты понимаешь слабые стороны машины, знаешь, над чем нужно работать. Мы максимально сосредоточены и с нетерпением ждём возможности», — заявил Алонсо в прямой трансляции на презентации ливреи команды.

