Пилоты «Астон Мартин» отреагировали на новую ливрею болида, представленную на сезон-2026

Пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл прокомментировали внешний вид новой машины команды AMR26.

«Машина выглядит здорово — мы любим зелёный. По сравнению с последними годами, есть некоторые изменения, плюс теперь краска матовая. Думаю, болельщикам понравится, а мы сможем ехать на ней быстро», — заявил Алонсо во время презентации ливреи в Саудовской Аравии.

«Да, машина смотрится здорово, и если она будет быстрой, то станет выглядеть ещё лучше! В этом году машина чуть компактнее, и я с нетерпением жду возможности вывести её на трассу и узнать, на что она по-настоящему способна», — согласился с оценкой Стролл.

