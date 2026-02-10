Скидки
Нельсон Пике: Ферстаппен был в восторге от того, сколько машина «Ред Булл» откатала кругов

Бывший пилот Формулы-1 Нельсон Пике-младший рассказал о первых впечатлениях Макса Ферстаппена от нового болида «Ред Булл» RB22.

«Он был поражён, насколько команда продвинулась с новой машиной. Макс иногда пессимист, но здесь он отметил, что они смогли сразу пройти 100 кругов. Он был в восторге от того, сколько машина откатала, едва выехав из боксов.

Впрочем, расклад сил ещё не определён. Команды сбавляли обороты, чтобы избежать политических проблем с ФИА. Они следят за командами, у которых, кажется, большое преимущество. Много команд существенно сбросили газ», — заявил Пике в интервью для YouTube-канала Pelas Pistas Podcast.

