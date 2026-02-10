Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт издания Blick назвал трёх фаворитов сезона-2026 и допустил уход Леклера и Пиастри

Эксперт издания Blick назвал трёх фаворитов сезона-2026 и допустил уход Леклера и Пиастри
Комментарии

В колонке для швейцарского издания Blick эксперт Роджер Бенуа выделил трёх гонщиков, которые могут побороться за титул в предстоящем сезоне Формулы-1, и допустил возможную смену команд двумя из них в 2027 году.

«Три звезды стоят в самом верху списка кандидатов: Джордж Расселл даже «заплатил бы деньги, чтобы наконец побороться за титул». Его послужной список: 152 гонки, пять побед, семь поулов, 24 подиума и 1033 очка чемпионата мира.

Шарль Леклер начинает свой восьмой сезон с «Феррари» — и из своих 27 поулов он превратил лишь восемь в победы, а также забрал 50 подиумов. Его менеджмент уже несколько месяцев ищет альтернативу на 2027 год — разве что «красные» наконец-то не предоставят хороший автомобиль.

Австралиец Оскар Пиастри после упущенного чемпионского титула также стремится взять реванш у сына миллионера Ландо Норриса. Но если вновь его остановят спорные «правила папайи» в команде, он уйдёт в 2027 году. Его впечатляющая статистика: 70 гонок, по девять побед и поулов, 26 подиумов и уже 799 очков», — приводит слова Бенуа портал.

Сейчас читают:
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android