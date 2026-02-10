Эксперт издания Blick назвал трёх фаворитов сезона-2026 и допустил уход Леклера и Пиастри

В колонке для швейцарского издания Blick эксперт Роджер Бенуа выделил трёх гонщиков, которые могут побороться за титул в предстоящем сезоне Формулы-1, и допустил возможную смену команд двумя из них в 2027 году.

«Три звезды стоят в самом верху списка кандидатов: Джордж Расселл даже «заплатил бы деньги, чтобы наконец побороться за титул». Его послужной список: 152 гонки, пять побед, семь поулов, 24 подиума и 1033 очка чемпионата мира.

Шарль Леклер начинает свой восьмой сезон с «Феррари» — и из своих 27 поулов он превратил лишь восемь в победы, а также забрал 50 подиумов. Его менеджмент уже несколько месяцев ищет альтернативу на 2027 год — разве что «красные» наконец-то не предоставят хороший автомобиль.

Австралиец Оскар Пиастри после упущенного чемпионского титула также стремится взять реванш у сына миллионера Ландо Норриса. Но если вновь его остановят спорные «правила папайи» в команде, он уйдёт в 2027 году. Его впечатляющая статистика: 70 гонок, по девять побед и поулов, 26 подиумов и уже 799 очков», — приводит слова Бенуа портал.