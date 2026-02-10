Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоуренс Стролл: у «Астон Мартин» есть люди и инфраструктура, чтобы конкурировать с лучшими

Лоуренс Стролл: у «Астон Мартин» есть люди и инфраструктура, чтобы конкурировать с лучшими
Комментарии

Владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл прокомментировал презентацию нового болида AMR-26.

«AMR26 — это определяющий шаг для «Астон Мартин» на пути к новой эре в Формуле-1. Новые правила знаменуют собой крупнейшую перестройку в спорте, и мы подходим к этому с очевидным намерением – создать команду, способную побеждать.

В этом году также начинается наш первый сезон в качестве заводской команды. С постройкой нового технологического кампуса у нас появились люди, инфраструктура и долгосрочные инвестиции для того, чтобы конкурировать с лучшими», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

Материалы по теме
Пилоты «Астон Мартин» отреагировали на новую ливрею болида, представленную на сезон-2026

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android