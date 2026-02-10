Лоуренс Стролл: у «Астон Мартин» есть люди и инфраструктура, чтобы конкурировать с лучшими

Владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл прокомментировал презентацию нового болида AMR-26.

«AMR26 — это определяющий шаг для «Астон Мартин» на пути к новой эре в Формуле-1. Новые правила знаменуют собой крупнейшую перестройку в спорте, и мы подходим к этому с очевидным намерением – создать команду, способную побеждать.

В этом году также начинается наш первый сезон в качестве заводской команды. С постройкой нового технологического кампуса у нас появились люди, инфраструктура и долгосрочные инвестиции для того, чтобы конкурировать с лучшими», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

