Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Роберт Шварцман может лишиться места в Indycar

Роберт Шварцман может лишиться места в Indycar
Комментарии

Команда Prema, выступающая в американской гоночной серии Indycar, может пропустить начало сезона, сообщил инсайдер Дэвид Лэнд на своём YouTube-канале.

По информации обозревателя, Prema пропустит первые три гонки сезона в Санкт-Петербурге, Финиксе и Арлингтоне. Участие на четвёртом этапе пока находится под вопросом.

Одной из причин задержки является продажа команды, которая, как предполагается, уже выходит на завершающую стадию. В случае, если сделка будет заключена, то в команде останется только один пилот — Каллум Айлотт. Его напарник Роберт Шварцман потеряет место.

Материалы по теме
«Оскорбительно». Шварцман опроверг, что он недоволен опытом выступлений в США

Шварцман повторил вирусный танец на болиде IndyCar

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android