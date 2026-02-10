Роберт Шварцман может лишиться места в Indycar

Команда Prema, выступающая в американской гоночной серии Indycar, может пропустить начало сезона, сообщил инсайдер Дэвид Лэнд на своём YouTube-канале.

По информации обозревателя, Prema пропустит первые три гонки сезона в Санкт-Петербурге, Финиксе и Арлингтоне. Участие на четвёртом этапе пока находится под вопросом.

Одной из причин задержки является продажа команды, которая, как предполагается, уже выходит на завершающую стадию. В случае, если сделка будет заключена, то в команде останется только один пилот — Каллум Айлотт. Его напарник Роберт Шварцман потеряет место.

Материалы по теме «Оскорбительно». Шварцман опроверг, что он недоволен опытом выступлений в США

Шварцман повторил вирусный танец на болиде IndyCar