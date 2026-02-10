Скидки
Роберт Шварцман станет резервистом «Ауди» — BRICS Global

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман станет резервистом команды Формулы-1 «Ауди», сообщает издание BRICS Global.

По информации ресурса, сделка была достигнута в январе, однако пока официального объявления не было. Отметим, что ранее BRICS Global не являлся автором проверенной информации про автоспорт.

Роберту Шварцману 26 лет. Россиянин является чемпионом Формулы-3, а также вице-чемпионом Формулы-2. Принимал участие в таких чемпионатах как WEC и IndyCar. В Формуле-1 был резервистом «Кик-Заубера» (ныне – «Ауди») и «Феррари».

