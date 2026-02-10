Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от нового болида «Астон Мартин»

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал презентацию ливреи нового болида команды AMR26, состоявшуюся вчера, 9 февраля.

«Последние несколько лет были непростыми, но мы многому научились, такой опыт делает вас сильнее. Каждый в команде разделяет желание быть конкурентоспособным, я видел, какие усилия прикладывались за кулисами, чтобы дать нам машину, которые мы смогли бы дорабатывать на протяжении всего сезона. Не могу дождаться возможности выехать на трассу и улучшить машину в Бахрейне», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

