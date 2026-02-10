Стелла – о сезоне-2026: прошлые результаты «Макларена» ничего не значат

Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что победа команды в командном и личном зачёте в минувшем сезоне не даст ей преимущества в 2026 году.

«2026 год знаменует собой новый вызов, поскольку мы столкнёмся с новыми правилами в Формуле-1. Помимо этого, мы подходим к сезону против пяти производителей, которые хотят победить нас. И несмотря на то, что мы извлекли уроки из успехов в последних чемпионатах, вся стартовая решётка начинает с нуля, и прошлые результаты ничего не значат. Наша цель — хорошо начать, и я верю, что у нас это получится», — приводит слова Стеллы издание FormulaPassion.

