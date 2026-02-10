Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла – о сезоне-2026: прошлые результаты «Макларена» ничего не значат

Стелла – о сезоне-2026: прошлые результаты «Макларена» ничего не значат
Комментарии

Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что победа команды в командном и личном зачёте в минувшем сезоне не даст ей преимущества в 2026 году.

«2026 год знаменует собой новый вызов, поскольку мы столкнёмся с новыми правилами в Формуле-1. Помимо этого, мы подходим к сезону против пяти производителей, которые хотят победить нас. И несмотря на то, что мы извлекли уроки из успехов в последних чемпионатах, вся стартовая решётка начинает с нуля, и прошлые результаты ничего не значат. Наша цель — хорошо начать, и я верю, что у нас это получится», — приводит слова Стеллы издание FormulaPassion.

Материалы по теме
Фото
«Макларен» показал новые гоночные комбинезоны на сезон-2026 Формулы-1

Новый болид «Макларена» дебютировал на трассе в Барселоне

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android