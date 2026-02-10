Инсайдер: Андреа Кими Антонелли попал в аварию в Сан-Марино

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли попал в аварию в Республике Сан-Марино, сообщает инсайдер Кемаль Сегуль в социальных сетях.

По информации обозревателя, итальянец врезался в ограждение на своём AMG GT 63 PRO, но не пострадал и примет участие в предстоящих тестах.

Напомним, первые предсезонные тесты в Бахрейне пройдут с 11 по 13 февраля, вторые – с 18 по 20 февраля.

