«Уильямс» показал первый выезд нового болида на шейкдауне в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Уильямс» опубликовала видео первого выезда нового болида FW48 на шейкдауне в Бахрейне.

Напомним, первые официальные предсезонные тесты сезона-2026 пройдут на трассе «Сахир» в Бахрейне с 11 по 13 февраля. Заезды будут начинаться в 10:00 по московскому времени и завершаться в 19:00, перерыв – с с 14:00 до 15:00 мск. В тестах примут участие все 11 команд.

Вторые тесты также состоятся в Бахрейне — с 18 по 20 февраля. Первый Гран-при сезона пройдёт с 6 по 8 марта в Мельбурне (Австралия).

Ранее глава «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о пропуске предсезонных тестов в Барселоне.

