«Макларен», «Ред Булл» и «Мерседес» объявили график пилотов на первые тесты в Бахрейне

Часть команд Формулы-1, включая фаворитов предстоящего сезона, объявили график работы пилотов на первую часть предсезонных тестов в Бахрейне.

График работы пилотов на первых тестах в Бахрейне 11-13 февраля (среда/четверг/пятница):

«Макларен»: Пиастри/Норрис/Норрис и Пиастри;

«Ред Булл»: Ферстаппен/Хаджар/Ферстаппен и Хаджар;

«Мерседес»: Расселл и Антонелли/Антонелли и Расселл/Расселл и Антонелли;

«Уильямс»: Сайнс и Албон/Албон и Сайнс/Сайнс и Албон;

«Астон Мартин»: Стролл/Алонсо/Стролл;

«Хаас»: Окон/Берман/Берман и Окон;

«Ауди»: Бортолето и Хюлькенберг/Хюлькенберг и Бортолето/Бортолето и Хюлькенберг;

«Феррари»: не объявлено;

«Рейсинг Буллз»: не объявлено;

«Альпин»: не объявлено;

«Кадиллак»: не объявлено.

Вторые тесты в Бахрейне пройдут с 18 по 20 февраля.