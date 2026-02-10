Алонсо – о подготовке «Астон Мартин» к сезону: мы определённо отстаём

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о подготовке команды к предстоящему сезону.

«Мы отстаём, определённо, и находимся на исходной позиции. Я даже не считаю, что мы начали. В Барселоне у нас было кое-какое время на трассе, но я больше смотрю на это как на съёмочный день, шейкдаун, который другие команды провели в Сильверстоуне, проехав 200 км, которых у нас не было. Мы проехали эти 200 км в Барселоне. Некоторые части машины не были испытаны на скорость, и нам пришлось ограничить себя 280 км/ч на прямых. И это лишь один из примеров, когда наша подготовка была ограничена. Сложно делать выводы… Бахрейн станет нашим первым тестом», — приводит слова Алонсо издание AS.