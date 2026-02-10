«Это ограничивает свободу пилотов». Алонсо назвал недостаток новых болидов Ф-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо назвал, по его мнению, недостаток новых болидов.

4«Мне ещё есть, на что посмотреть. У меня возникли сомнения после нескольких кругов на симуляторе, и они не ушли. Думаю, обгонять будет сложнее в этом году, поскольку у всех есть DRS на прямых. У машины сзади такая же DRS, как и у машины впереди. У вас есть дополнительная энергия, но нет свободы для её использования. Вопрос по-прежнему диктуется ФИА и ограничивает борьбу и свободу пилотов. Слишком жёсткий контроль», — приводит слова Алонсо издание AS.

