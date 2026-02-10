Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» опубликовал заявление в связи с дорожной аварией Антонелли в Сан-Марино

«Мерседес» опубликовал заявление в связи с дорожной аварией Антонелли в Сан-Марино
Комментарии

Команда Формулы-1 «Мерседес» прокомментировала дорожную аварию своего пилота итальянца Андреа Кими Антонелли в Сан-Марино, о которой стало известно сегодня, 10 февраля.

«Мы можем подтвердить, что Кими попал в дорожно-транспортное происшествие в субботу вечером недалеко от своего дома в Сан-Марино. Полиция прибыла на место происшествия после звонка Кими. Его машина была единственной в инциденте, и хотя она получила повреждения, Кими обошёлся без каких-либо травм», — приводит заявление пресс-службы «Мерседеса» издание GPblog.

Ранее появились детали дорожной аварии Антонелли в Сан-Марино.

Материалы по теме
Появились детали серьёзной дорожной аварии Андреа Кими Антонелли в Сан-Марино

Антонелли угадывал пилотов Ф-1, смешанных с теннисистами

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android