«Мерседес» опубликовал заявление в связи с дорожной аварией Антонелли в Сан-Марино

Команда Формулы-1 «Мерседес» прокомментировала дорожную аварию своего пилота итальянца Андреа Кими Антонелли в Сан-Марино, о которой стало известно сегодня, 10 февраля.

«Мы можем подтвердить, что Кими попал в дорожно-транспортное происшествие в субботу вечером недалеко от своего дома в Сан-Марино. Полиция прибыла на место происшествия после звонка Кими. Его машина была единственной в инциденте, и хотя она получила повреждения, Кими обошёлся без каких-либо травм», — приводит заявление пресс-службы «Мерседеса» издание GPblog.

Ранее появились детали дорожной аварии Антонелли в Сан-Марино.

