Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший менеджер Льюиса Хэмилтона получил руководящую должность в «Кадиллаке»

Бывший менеджер Льюиса Хэмилтона получил руководящую должность в «Кадиллаке»
Комментарии

Команда Формулы-1 «Кадиллак» объявила о назначении гоночного директора. Им стал британец Марк Хайнс.

«Создание новой команды Формулы-1 — это редкий вызов, и я рад помочь в формировании культуры, технологии и стандартов. У нас сильный состав пилотов, и моя задача — создать ясность, согласованность и дисциплину», — приводит слова Хайнса пресс-служба «Кадиллака».

Марку Хайнсу 47 лет. В прошлом профессиональный гонщик, британец известен по работе с семикратным чемпионом мира и соотечественником Льюисом Хэмилтоном. Хайнс сотрудничал несколько лет с Хэмилтоном в «Мерседесе», после чего их пути разошлись, однако они возобновили сотрудничество на один сезон в 2025 году.

Материалы по теме
«Такого команда Ф-1 ещё не делала». Глава «Кадиллака» — о презентации болида 2026 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android