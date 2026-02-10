Бывший менеджер Льюиса Хэмилтона получил руководящую должность в «Кадиллаке»

Команда Формулы-1 «Кадиллак» объявила о назначении гоночного директора. Им стал британец Марк Хайнс.

«Создание новой команды Формулы-1 — это редкий вызов, и я рад помочь в формировании культуры, технологии и стандартов. У нас сильный состав пилотов, и моя задача — создать ясность, согласованность и дисциплину», — приводит слова Хайнса пресс-служба «Кадиллака».

Марку Хайнсу 47 лет. В прошлом профессиональный гонщик, британец известен по работе с семикратным чемпионом мира и соотечественником Льюисом Хэмилтоном. Хайнс сотрудничал несколько лет с Хэмилтоном в «Мерседесе», после чего их пути разошлись, однако они возобновили сотрудничество на один сезон в 2025 году.