Антонелли прибыл на предсезонные тесты Формулы-1, несмотря на аварию на подаренной машине

Пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли появился в паддоке перед стартом предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне после аварии, в которую он попал в Сан-Марино на уличном автомобиле. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Кемаль Шенгюл.

Фото: Аккаунт KemalSengulll в соцсетях

Как сообщалось ранее, автомобиль «Мерседес» AMG GT 63 PRO, которым управлял Антонелли, потерял управление на трассе, которая вела в город Сан-Марино, после чего врезался в дорожный столб, находившийся на правой стороне дороги. Затем машину отбросило в центр, она дважды ударилась об ограждение, после чего вновь сменила направление и врезалась в стену.

Отметим, машина была подарена Антонелли компанией «Мерседес», о чём было объявлено всего за пять дней до инцидента.