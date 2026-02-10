Представители «КАМАЗ-мастер» выступят на бахе «Снежная битва — 2026»

Чемпионы России в ралли-рейдах сезона 2025 года, пилот Богдан Каримов и штурман Дмитрий Никитин, примут участие в бахе «Снежная битва — 2026». Гонка пройдет 14 и 15 февраля в Подмосковье в автоспортивном комплексе «Алискино Мотоспорт Арена».

Гонка проводится уже во второй раз, но впервые в этом году в статусе чемпионата Московской области.

Участников соревнований ждут два гоночных дня, пять спецучастков и свыше 200 километров снежно-ледовых дорог.

«Впервые вместе с Дмитрием примем участие в этом соревновании. Выступать будем на багги. Мне как пилоту интересно, что баха объединяет раллийные спецучастки и динамичные заезды по кроссовой трассе с трамплинами. Важной задачей станет быстрая адаптация. Нужно будет мгновенно переключаться между длинными скоростными участками и короткой, техничной дистанцией. Это очень интересный опыт, который поможет подготовиться к ралли-рейдовому сезону 2026 года», — приводит слова Богдана Каримова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».