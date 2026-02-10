Скидки
Лоран Мекис пропустит первые официальные тесты Формулы-1 в Бахрейне

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис пропустит первые три дня предсезонных тестов чемпионата в Бахрейне. Об этом сообщает RacingNews365.

Как сообщается, Мекис остался дома после небольшой плановой медицинской процедуры.

Ожидается, что 48-летний специалист будет поддерживать тесный контакт с командой, а также примет участие во вторых предсезонных тестах на международной трассе Бахрейна с 18 по 20 февраля.

Согласно расписанию, ежедневно с 14:00 до 15:00 мск будет перерыв. В тестах примут участие все 11 команд. Команда «Уильямс» представит на них новую машину FW48, которую не тестировала на закрытых заездах в Барселоне в конце января.

Это второй из трёх блоков тестов в рамках нового регламента Формулы-1. Следующие тесты также пройдут в Бахрейне с 18 по 20 февраля.

