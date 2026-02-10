Определились чемпионы Igora Drive Snow Challenge

8 февраля на шоссейно-кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв» прошел третий и финальный этап первого в истории Igora Drive Snow Challenge — серии по ледовым гонкам на выносливость на кузовных автомобилях. Морозная погода в Ленинградской области вновь позволила провести марафон на специальной ледовой версии короткой конфигурации трассы, которую отличают более пологие повороты, дополнительная шикана и наличие снежного бруствера.

На этом этапе на старт вышли 16 экипажей: 10 из них — в категории «Задний привод» (объем двигателя до 2000 куб. см, для автомобилей «Волга» — до 2400 куб. см), 4 экипажа — в группе «Передний привод» (объем двигателя до 2000 куб. см) и 2 экипажа в зачете «Задний привод 3000» (объем двигателя до 2000 куб. см).

Финальная гонка стала самой длинной и сложной во всем турнире — продолжительность марафона составила 8 часов. Старт состоялся в 13:00, а финиш — в 21:00, так что завершался заезд уже в глубокой темноте. На фоне накапливающейся усталости и изменения освещения пилотам нужно было не терять концентрацию во избежание ошибок, которые так легко совершить на коварной ледовой трассе.

первым линию финиша пересек экипаж SHONX, который стал лучшим и в группе «Передний привод». Победу в зачете «Задний привод» одержал коллектив Atlas Racing Team 67, который в абсолюте завершил заезд на четвертом месте. Седьмым в абсолюте и первым в группе «Задний привод 3000» стал экипаж 360 Race (Денис Питиримов, Максим Чмиль).

Несмотря на то что за все марафоны вне зависимости от их протяженности давали одинаковое количество очков, финал сыграл ключевую роль в распределении медалей по итогам всего турнира. Успех на III этапе позволил сразу нескольким экипажам и отдельным пилотам завоевать медали по результатам Igora Drive Snow Challenge сезона 2026 года.

В категории «Передний привод» победителями стали Андрей Петухов, Татьяна Елисеева, Сергей Рожков и Иван Костюков. Несмотря на пропуск II этапа, двух побед на оставшихся этапах хватило для титула. Серебро завоевали Павел Туфрин и Евгений Сапунов, бронза у Полины Катковой.

Несмотря на то что в финале Андрей Чернычко и Роман Русаков были лишь третьими, побед на первых двух этапах хватило для чемпионского титула в группе «Задний привод». Победа в финале позволила Максиму Скорику и Георгию Баранкову стать вторыми по итогам сезона, а третье место у Александра Львова — легенда автоспорта Санкт-Петербурга менял партнеров по ходу сезона, поэтому заработал бронзу единолично.

В зачетной группе «Задний привод 3000» обладателем титула стал Денис Питиримов, второе место завоевал Дмитрий Воронов, а третье — Максим Чмиль.

Результаты III этапа Igora Drive Snow Challenge:

«Передний привод»

1. SHONX — Андрей Петухов, Татьяна Елисеева, Сергей Рожков, Иван Костюков

2. VRC-team 19 — Полина Каткова, Михаил Юшенков, Павел Кричевский

3. Fire Register Racing Team — Петр Плотников, Дмитрий Саватеев

«Задний привод»

1. Atlas Racing Team 67 — Максим Скорик, Георгий Баранков, Михаил Кайстрюков

2. Time 4Race-24 — Антон Евтух, Злата Сидоренко

3. «Северное сияние» — Роман Русаков, Андрей Чернычко, Александр Львов

«Задний привод 3000»

1. 360 Race — Денис Питиримов, Максим Чмиль

2. Time4Race-55 — Александр Мельников, Роман Смоляков.