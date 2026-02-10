В «Пирелли» раскрыли выбор командами шин на первые тесты в Бахрейне

Пресс-служба итальянской компании «Пирелли» опубликовала выбор шин командами на предстоящие три дня предсезонных тестов Формулы-1 на трассе в Бахрейне.

Каждая команда получит на тестах по 28 комплектов сликов и по одному комплекту промежуточных шин.

Фото: Пресс-служба «Пирелли»

Тесты пройдут на трассе «Сахир» в Бахрейне с 11 по 13 февраля. Заезды будут начинаться каждый день в 10:00 по московскому времени и завершаться в 19:00.

Согласно расписанию, ежедневно с 14:00 до 15:00 мск будет перерыв. В тестах примут участие все 11 команд. Команда «Уильямс» представит на них новую машину FW48, которую не тестировала на закрытых заездах в Барселоне в конце января.

Это второй из трёх блоков тестов в рамках нового регламента Формулы-1. Следующие тесты также пройдут в Бахрейне с 18 по 20 февраля.